Λάρισα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε βοσκό

Νεκρός 36χρονος βοσκός. Τον παρέσυρε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα - Βόλος.

Ένας 36χρονος βοσκός έχασε την ζωή του καθώς παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα - Βόλος.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Μελία Λάρισας, όταν ο νεαρός βοσκός διέσχιζε με το κοπάδι του τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο, αστυνομία και πυροσβεστική.

