Φωτιά στην Αργολίδα

Καίγεται αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βουνά

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βουνά, της δημοτικής ενότητας Μυκηναίων, στην Αργολίδα.

Επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

