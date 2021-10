Θεσσαλονίκη

Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε και τη Θεσσαλονίκη

Ζημιές σε αυτοκπίνητα από πτώσης δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότησηαπό την κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη. Κλειστά τα σχολεία στην Χαλκιδική.

Πτώσεις δένδρων σημειώθηκαν τη νύχτα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επιχειρήσει σε επτά περιπτώσεις, απομακρύνοντας κορμούς δένδρων και λαμαρίνες από δρόμους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα.

Στο μεταξύ, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα οι σχολικές μονάδες στην κοινότητα της Συκιάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προηγήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα και των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην περιοχή, όπως γνωστοποίησε η Δημοτική Αρχή.

