Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 για το πόσο άλλαξε η ζωή της

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου δεν έκρυψε πως αναθεώρησε πολλά πράγματα, ενώ παραδέχεται ότι στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου, η πρώτη ασθενής που εντοπίστηκε με κορονοϊό τον Φεβρουάριο του 2020 στην Ελλάδα, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την περιπέτεια που έζησε και της άλλαξε τη ζωή.

«Ήτανε μία εμπειρία ζωής και όλο αυτό με έκανε να αναθεωρήσω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με μένα και με τους συνανθρώπους μου εκτίμησα πολλά πράγματα όπως για παράδειγμα το αγαθό της υγείας γιατί μέχρι πριν το είχα σαν κάτι δεδομένο αλλά τελικά δεν είναι δεδομένο καθημερινά κατά την παραμονή μου μέσα στο νοσοκομείο σκεφτόμουνα αν πραγματικά θα βγω από εκεί γιατί μέχρι τότε ο κορονοϊός ήτανε κάτι άγνωστο», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιχειρηματίας είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο μαζί με τον ανήλικο γιο της που επίσης είχε βρεθεί θετικός στον ιό. «Για μένα το να διαχειριστώ τη νοσηλεία ενός παιδιού για 16 μέρες μέσα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου ήταν πάρα πολύ δύσκολο πρώτα από όλα δεν μπορούσε να καταλάβει το παιδί για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί μέσα γιατί δεν είχε τίποτα και ήταν κλεισμένο μέσα σε ένα δωμάτιο».

Όπως είπε, επί 16 ημέρες ζούσε στην αγωνία μέσα στο νοσοκομείο και έπαιρνε δύναμη από τον θεό, «μου έδινε ελπίδα όλες αυτές τις μέρες που νοσηλευόμουν, ότι θα βγω από κει πέρα μέσα γιατί κάθε μέρα που περνούσε γινόταν και πιο δύσκολη ήταν όλα άγνωστα ακόμη τότε ακόμα δεν ήξεραν ποια θα είναι η εξέλιξη του ιού...».

Με τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα να αυξάνονται, ανησυχεί όπως λέει για την εξέλιξη του ιού. «Όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και όταν δεν νιώθουμε καλά να βλέπουμε τι είναι αυτό και να καθόμαστε στο σπίτι μας...Πιστεύω με όλα αυτά τα μέσα που πλέον διαθέτουμε θα τα καταφέρουμε και δεν θα μπούμε ξανά σε όλα αυτά τα lockdown τα οποία είχαμε περάσει τις προηγούμενες χρονιές...».





