Ρόδος: εργατικό δυστύχημα για ελαιοχρωματιστή

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας, ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχείο του νησιού.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση 59χρονου εργαζόμενου, από μπαλκόνι ξενοδοχείου, στο κέντρο της Ρόδου, την ώρα της εργασίας του, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και εξέπνευσε λίγο αργότερα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου της Ρόδου.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη, κάτω από συνθήκες που θα διερευνηθούν από κλιμάκιο ειδικών, στην διάρκεια εργασιών ελαιοχρωματισμού και επισκευών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ρόδου.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου μετέφεραν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Ρόδου τον τραυματία, αλλά δυστυχώς ήταν αργά, καθώς είχε υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

