Θεσσαλονίκη

Εργατικό δυστύχημα - Θεσσαλονίκη: νεκρός εργάτης που καταπλακώθηκε από παλέτα

Τραγικό τέλος για εργάτη που καταπλακώθηκε από παλέτα εν ώρα εργασίας.

Φριχτό θάνατο βρήκε ένας 65χρονος εργάτης, από τη Βουλγαρία, σε μεταφορική στη Θεσσαλονίκη, όταν καταπλακώθηκε από παλέτα.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που εκφόρτωνε παλέτα βάρους 2 τόνων, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Για το εργατικό δυστύχημα στο Καλοχώρι διενεργεί έρευνα η Ελληνική Αστυνομία.

