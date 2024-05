Κοινωνία

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

«Όλα γίνονται με την ανοχή του σχολείου», καταγγέλλει μητέρα μαθήτριας. Δέχομαι απειλητικά και υβριστικά μηνύματα, δήλωσε ο δικηγόρος των θυμάτων.

Συνέχεια στο θέμα των περιστατικών bullying σε Γυμνάσιο στην Πέλλα, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, μετά από καταγγελία 15χρονης μαθήτριας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε η μητέρα της μαθήτριας για τα όσα βίωσε η κόρη της κατά της διάρκεια εκδρομής, από τα ίδια παιδιά που είχαν σβήσει τσιγάρο στο πρόσωπο συμμαθητή τους πριν από λίγο καιρό.

«Πέντε νταήδες τρομοκρατούν τα παιδιά μας μέσα στο σχολείο και μάλιστα με την ανοχή των καθηγητών, αφού είμαστε μια μικρή κοινωνία κι όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει», είπε αρχικά η κυρία Στέλλα και συμπλήρωσε, «ένας από τους νταήδες πλησίασε το κορίτσι μου και της ζήτησε να φύγει από εκεί που καθόταν για να καπνίσει. Όταν εκείνη αρνήθηκε, της επιτέθηκε φωνάζοντας “θα κάνεις ότι σου λέω εγώ”».

Η κυρία Στέλλα παρατήρησε επίσης ότι αν και η 15χρονη πήγε στη Γυμνασιάρχη και κατήγγειλε το γεγονός, δεν έγινε απολύτως τίποτα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος Αντώνης Ξυλουργίδης, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση 3 μαθητών θυμάτων bullying, που έχουν καταγγείλει τους παραβάτες.

«Δυστυχώς, αν και οι περιπτώσεις αυτές είναι συνεχείς, δεν είχαμε καμία παρέμβαση. Ούτε από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας και απευθύνω έκκληση να παρέμβει η Πολιτεία», είπε ο κ. Ξυλουργίδης, αποκαλύπτοντας πως έχει δεχθεί απειλητικά και υβριστικά μηνύματα από συγγενείς των παιδιών που καταγγέλλονται για τα διαδοχικά περιστατικά bullying σε βάρος των συμμαθητών τους.

