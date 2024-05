Κόσμος

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Τι αναφέρουν Ισραηλινά ΜΜΕ για την διαχείριση της συνοριακής διέλευσης στην Γάζα.

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε νοσοκομείο.

Ο βομβαρδισμός έπληξε διαμέρισμα σκοτώνοντας επτά μέλη της οικογένειας Αλ Λου στη Γάζα (βόρεια), ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Αχλί. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς στο κεντρικό και στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού τομέα, ειδικά στη Ράφα.

Πεντάγωνο: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τεχνητού λιμανιού για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την κατασκευή προσωρινού τεχνητού λιμανιού για τη διευκόλυνση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας διά θαλάσσης, όμως δεν μπορεί να το εγκαταστήσει στην θέση του προς το παρόν εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χθες Τρίτη.

Μπροστά στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που εγείρει το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε στις αρχές Μαρτίου σχέδιο για την κατασκευή προσωρινού τεχνητού λιμανιού.

Το κόστος κατασκευής αναμενόταν να ανέλθει σε περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια.

«Η κατασκευή των δυο τμημάτων του τεχνητού λιμένα (...) τελείωσε» και μένει πλέον να μεταφερθούν στο σημείο όπου θα τοποθετηθούν, είπε σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σιγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Επικρατούσαν «ισχυροί άνεμοι και ψηλά κύματα» χθες, καθιστώντας «επικίνδυνη» την τοποθέτηση των στοιχείων αυτών στο σημείο που ορίστηκε, διευκρίνισε.

Το τεχνητό λιμάνι και αμερικανικά πολεμικά πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση για την κατασκευή του «βρίσκονται ακόμη στο λιμάνι της Ασντότ», στο Ισραήλ, σημείωσε.

Οι εργασίες μεταφέρθηκαν στην Ασντότ εξαιτίας των καιρικών συνθηκών την περασμένη εβδομάδα. Όταν ο επιτρέψει ο καιρός, το λιμάνι θα τοποθετηθεί σε ακτή του θυλάκου από ισραηλινούς στρατιωτικούς, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη δυνάμεων των ΗΠΑ.

Εξάλλου η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το κλείσιμο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δυο από τα σημαντικότερα φυλάκια από όπου εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο, στη Ράφα και στο Κερέμ Σαλόμ, διά στόματος εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

«Τα σημεία διέλευσης που έκλεισαν πρέπει να ξανανοίξουν, είναι απαράδεκτο το ότι έκλεισαν», είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ, σύμφωνα με την οποία το Κερέμ Σαλόμ αναμένεται να ανοίξει ξανά σήμερα.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στην ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο στη Λωρίδα της Γάζας με διακηρυγμένο στόχο να «αφανιστεί» η Χαμάς έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 34.789 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ισραηλινό ΜΜΕ: Στις ΗΠΑ η διαχείριση της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα αφού τελειώσουν οι επιχειρήσεις

Το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ έχουν «συμφωνήσει» να αναλάβει αμερικανική ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της συνοριακής διέλευσης που συνδέει τη Ράφα με την Αίγυπτο, αφού ολοκληρωθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε χθες Τρίτη η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Δεν αποκάλυψε για ποια εταιρεία πρόκειται.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θέλησε να σχολιάσει.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, δήλωσε πως δεν είναι ενήμερος για τέτοιο σχέδιο.

Το ίδιο είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι.

Ο ισραηλινός στρατός ήδη επιχειρεί σε ανατολικούς τομείς της Ράφας και χθες το πρωί κατέλαβε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς της διέλευσης.

Σύμφωνα με τη Χααρέτς, σκοπός είναι να στερηθεί η Χαμάς τον έλεγχο της διέλευσης και την είσπραξη φόρων και τελών που επιβάλλονται στα εισερχόμενα αγαθά.

Πάντα κατά την εφημερίδα, η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκε να μην καταστρέψει τις εγκαταστάσεις της διέλευσης σε αυτή που χαρακτήρισε «περιορισμένης» έκτασης επιχείρηση στη Ράφα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί.

ΗΠΑ: Άνέστειλαν την παράδοση φορτίου βομβών στο Ισραήλ εξαιτίας των «ανησυχιών» τους για τη Ράφα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα την παράδοση φορτίου βομβών στο Ισραήλ διότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έδωσε απάντηση στις «ανησυχίες» της Ουάσιγκτον για την προαναγγελθείσα χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε χθες Τρίτη αμερικανός αξιωματούχος.

«Αναστείλαμε την παράδοση φορτίου όπλων την περασμένη εβδομάδα. Αποτελείτο από 1.800 βόμβες 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βόμβες 500 λιβρών (226 κιλών)», είπε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

