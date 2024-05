Πολιτική

Τουρκία: Προκαλεί με NAVTEX στο Αιγαίο

Λίγες ημέρες πριν από την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα η Τουρκία προχωρά σε ακόμα μία προκλητική κίνηση, δεσμεύοντας με NAVTEX, περιοχές του Αιγαίου.

Σε ακόμα μία προκλητική κίνηση αμφισβήτησης των περιοχών ευθύνης της Ελλάδας στο Αιγαίο ,προχώρησε η Τουρκία καθώς εξέδωσε NAVTEX, με την οποία δεσμεύει μεγάλες περιοχές ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου για διεξαγωγή άσκησης Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Με την νέα NAVTEX οι Αρχές της Τουρκίας δεσμεύουν τρεις περιοχές στο Αιγαίο για άσκηση, που θα γίνει στις 15,16, 22 και 23 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν την επόμενη Δευτέρα.

