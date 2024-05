Υγεία - Περιβάλλον

Αφρικανική σκόνη: Οδηγίες προστασίας για την νέα έξαρση του φαινομένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συστήνει το Υπουργείο Υγείας, για την προστασία των πολιτών από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που αναμένεται να πλήξει την χώρα.

-

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια των πρόσφατων μετεωρολογικών προγνώσεων αναφορικά με εκδήλωση φαινομένων μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την Πέμπτη 9/5/2024, εξέδωσε τη Δ1δ/ΓΠοικ. 25498/8.5.2024 εγκύκλιο με θέμα: «Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» (ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ)

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται συστάσεις και γενικά μέτρα προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού εξαιτίας της επιβάρυνσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Αναλυτικότερα και όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Η μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ανάλογα με την εκτίμηση των μέσων ημερήσιων (24ωρων) επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ανακοινώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Π.Ε. ) και για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50μg/m3 οι συστάσεις και τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού έχουν ως εξής:

Διευκρινίζεται ότι για τις προτεινόμενες συστάσεις και μέτρα προστασίας του πληθυσμού για την Περιφέρεια Αττικής, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ενώ για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η αρμοδιότητα ενημέρωσης ανήκει στον οικείο Περιφερειάρχη.

Επιπλέον συστήνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού:

Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται εντός της ζώνης εκδήλωσης του επεισοδίου κι επηρεάζονται από την μεταφορά της σκόνης προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το εσωτερικό).

Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή εισαγωγής «φρέσκου αέρα» που παρέχεται από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου για να αποφευχθεί η εισροή καπνού από το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού.

Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, η χρήση αεροζόλ

και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση της εξέλιξης των φαινομένων μεταφοράς σκόνης μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του προγράμματος «Κοπέρνικος» της ΕΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:

· https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams_air_quality/

Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα με την εκτίμηση των μέσων ημερήσιων επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, όπως αυτή αποσταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εκδώσει άμεσα συστάσεις για την προστασία του πληθυσμού , οι οποίες θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Η AstraZeneca αποσύρει το εμβόλιο

Φωτιά στο Μάτι: Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης άσκησε η Εισαγγελία

Τουρκία: Προκαλεί με NAVTEX στο Αιγαίο