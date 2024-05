Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης άσκησε η Εισαγγελία

Ποιος από τους κατηγηρούμενους στην πρώτη δίκη είναι ο μόνος που εξαιρέθηκε από την έφεση και γιατί

Επανεξέταση της υπόθεσης για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι δρομολόγησε η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, καθώς άσκησε έφεση κατά της απόφασης που προκάλεσε αντιδράσεις, όταν το δικαστήριο, μετά από διαδικασία 19 μηνών, καταδίκασε μόνον 6 από τους 21 κατηγορούμενους, επιβάλλοντας ποινές ως 5 χρόνια τις οποίες μετέτρεψε σε χρηματικές με 10 ευρώ την ημέρα!

Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας προχώρησε σε άσκηση έφεσης με εντολή της ίδιας της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, αλλά και της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας Καλλιόπης Βαρδάκη.

Η έφεση που ασκήθηκε αφορά το σύνολο της απόφασης, δηλαδή για όλους τους αθωωθέντες, πλην του ηλικιωμένου που έβαλε τη φωτιά που καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή και για τον οποίο δεν μπορούσε νομικά να ασκηθεί έφεση.

Παράλληλα, η έφεση αφορά στις ποινές, τα ελαφρυντικά τα οποία αναγνωρίστηκαν στους 6 καταδικασθέντες, αλλά και τη μετατροπή της ποινής τους σε χρηματική προς δέκα ευρώ την ημέρα. Η έφεση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Σπυρίδωνα Παππά.

Κατά συνέπεια η υπόθεση θα εισαχθεί σε δίκη στο σύνολο της σε δεύτερο βαθμό.

Ακόμη, αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει η Δικαιοσύνη για την καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου η δίκη σε δεύτερο βαθμό να ξεκινήσει μέσα στο 2024, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παραγραφούν οι όποιες ποινικές ευθύνες για όλους τους υπεύθυνους.

Οι καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία με ευθύνη αρμοδίων δικαστικών παραγόντων που οδήγησαν σε απόφαση 6 χρόνια μετά την τραγωδία, θέτει τον κίνδυνο της παραγραφής στις δικαστικές προτεραιότητες, καθώς αν ως το 2026 δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή απόφαση από τον Άρειο Πάγο, τότε οι όποιες ευθύνες θα παραγραφούν.

Ήδη την επαύριο της απόφασης η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα έδωσε εντολή για άμεση καθαρογραφή της απόφασης και προς τούτο απαλλάχθηκε από άλλα δικαστικά καθήκοντα η πρόεδρος του δικαστηρίου προκειμένου να καθαρογράψει το συντομότερο την απόφαση για να δρομολογηθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό.

