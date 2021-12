Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Παράνομος τζόγος: Έφοδος σε κατάστημα και συλλήψεις (εικόνες)

Νέο "χτύπημα" της ΕΛΑΣ κατά του παράνομου τζόγου. Συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και ένας πελάτης.



Νέο σημαντικό χτύπημα κατά του παράνομου τζόγου, εν μέσω εορτών, πέτυχε η Ελληνική Αστυνομία. Ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο λειτουργούσαν 25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παίγνια.

Συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και ένας πελάτης για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τη διενέργεια παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ενώ η διαχείριση γινόταν μέσω υπολογιστή - server.

Κατά την έρευνα στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης ( server ) και 500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

