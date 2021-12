Θεσσαλονίκη

Διαρρήκτες με... αδυναμία στα ακριβά ρολόγια

Πήραν από σπίτι ρολόγια μεγάλη αξίας. Τρεις συλλήψεις.

Τέσσερα ρολόγια μεγάλης χρηματικής αξίας αφαίρεσαν από διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, τρία άτομα που συνελήφθησαν από περιπολούντες αστυνομικούς.

Οι τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 35, 53 και 29 ετών, διέρρηξαν τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου το διαμέρισμα κι αφαίρεσαν τα τέσσερα ρολόγια, ενώ αποπειράθηκαν, χωρίς επιτυχία, να αποκολλήσουν χρηματοκιβώτιο με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων.

Από την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και όχημα ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων που χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης του στόχου τους.

Από την αστυνομική έρευνα- προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες, μαζί με συνεργό τους που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου και αναζητείται, είχαν συστήσει ομάδα με σκοπό την τέλεση κλοπών σε διαμερίσματα, όπου διέμεναν άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και διέθεταν χρηματοκιβώτιο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

