Λάρισα

Ληστής με όπλο “σήκωσε” 1000 ευρώ από περίπτερο

Έντρομη η υπάλληλος μπροστά στον ένοπλο κουκουλοφόρο του έδωσε τις εισπράξεις.

Ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Κυριακής σε περίπτερο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πλησίασε πεζός το περίπτερο. Με την απειλή πιστολιού ζήτησε από την υπάλληλο της εισπράξεις. Εκείνη έντρομη έβγαλε 1.000 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και του τα έδωσε.

Ο δράστης έβαλε τα χρήματα σε μια πλαστική σακούλα και τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας.

