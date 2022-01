Λάρισα

Λάρισα: παππούς κυνηγούσε τη γυναίκα του με κουζινομάχαιρο

Από του…χάρου τα δόντια γλίτωσε μία ηλικιωμένη όταν παρενέβη ο γιος της.

Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία κλήθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε χωριό του Κιλελέρ στη Λάρισα, για να σώσουν μία γυναίκα, την οποία όμως έσωσε ο γιος της.

Ο 85χρονος άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, πήρε τη γυναίκα του στο κυνήγι με ένα κουζινομάχαιρο.

Το άγριο περιστατικό έλαβε χώρα στις 3 τα ξημερώματα, όμως ευτυχώς έγινε αντιληπτό από το γιο του ζευγαριού, που μπήκε στο σπίτι κι έσωσε τη μητέρα του.

Συγκράτησε μετά βίας τον μαινόμενο πατέρα του, έως ότου έφτασαν εκεί ΕΚΑΒ και Αστυνομία και ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λάμβανε αγωγή την οποία είχε διακόψει.

Όσο για την ηλικιωμένη σύζυγό του, υπέστη πραγματικό σοκ από την τρομάρα της, όπως και ο ίδιος ο γιος τους που την έσωσε από του… χάρου τα δόντια.

Πηγή: onlarissa.gr

