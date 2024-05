Κοινωνία

Σάμος: 49χρονη σκότωσε τον πατέρα της

Οικογενειακή τραγωδία στη Σάμο με έναν άνδρα να πέφτει νεκρός από τα χέρια της κόρης του.

Μία 49χρονη στο Βαθύ της Σάμου σκότωσε τον πατέρα της το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε θανάσιμα τον 70χρονο πατέρα της με κάποιο εργαλείο, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε η ίδια τις αστυνομικές αρχές.

Κλιμάκιο της Σήμανσης βρίσκεται ήδη στο σημείο του εγκλήματος και διεξάγει έρευνες για τη συλλογή στοιχείων, ενώ η φερόμενη δράστης έχει προσαχθεί για ανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της ανθρωποκτονίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένονται τις επόμενες ώρες μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας των αστυνομικών αρχών.

Πηγή: samos24.gr

