Πόλο - Champions League: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final 4

Σστο final-4 του Champions League ανδρών στο πόλο προκρίθηκε ο Ολυμπιακός με νίκη στα πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια στην τετράδα του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι "ερυθρόλευκοι" πήραν δραματική νίκη επί της Μπαρτσελονέτα στην Ισπανία με 19-18 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 13-13), για την 5η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της φάσης των "8", και εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκρισή τους στο final-4 της Μάλτας. Τρομερό παιχνίδι από τον εορτάζοντα Ντίνο Γενηδουνιά, που πέτυχε πέντε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και άλλα δύο στη διαδικασία των πέναλτι, καθοριστική η συνεισφορά του Μάνου Ζερδεβά, που αντικατέστησε στη "ρώσικη ρουλέτα" τον Μπίγιατς και απέκρουσε δύο πέναλτι.

Σημειώνεται ότι, μετά τους δύο διαδοχικούς τελικούς, το 2018 (όταν κατέκτησε το τρόπαιο στη Γένοβα απέναντι στην Προ Ρέκο) και το 2019 (όταν ηττήθηκε στο Ανόβερο από τη Φερεντσβάρος), η πειραϊκή ομάδα ηττήθηκε δύο φορές στον προημιτελικό του final-8, το 2021 και το 2023, έμεινε εκτός τελικής φάσης το 2022, ενώ το 2020 η διοργάνωση διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Ετσι, οι πρωταθλητές Ελλάδας επιστρέφουν μετά από μία πενταετία στην τετράδα και απομένει να μάθουν ποια θα είναι η αντίπαλη ομάδα στον ημιτελικό της 5ης Ιουνίου.

Η Μπαρτσελονέτα ξεκίνησε με 3/3 στον παίκτη παραπάνω, αλλά ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις, με ένα γκολ του Νικολαϊδη στην κόντρα και δύο τέρματα στον παραπάνω, οπότε η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε ισόπαλη (3-3). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, μετά το γρήγορο γκολ του Ταούλ από τα 2μ., οι άμυνες "έσφιξαν", αλλά το ντέρμπι συνεχίστηκε. Οι "ερυθρόλευκοι" ισοφάρισαν με τον Παπαναστασίου και θα μπορούσαν να πάρουν για πρώτη φορά προβάδισμα, αλλά στη λόμπα του Φουντούλη, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και... κύλησε πάνω στη γραμμή τέρματος, χωρίς να την περάσει. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν ξανά με δυνατό σουτ του Φαμέρα και στο φινάλε του ημιχρόνου έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το +2, όταν ο Μπιέλ έμεινε αμαρκάριστος στον παίκτη παραπάνω, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Μπίγιατς.

Δύο διαδοχικά τέρματα του Πάβιγιαρντ, στα μισά της τρίτης περιόδου, έδωσαν στους γηπεδούχους για πρώτη φορά "αέρα" δύο τερμάτων (8-6), όμως ο Γενηδουνιάς μείωσε με ένα πολύ δύσκολο γκολ, στην εκπνοή επίθεσης με αριθμητικό πλεονέκτημα. Η Μπαρτσελονέτα κατάφερε να κλείσει το οκτάλεπτο με προβάδισμα δύο τερμάτων (10-8), αλλά δύο συνεχόμενοι "κεραυνοί" του Ντίνου Γενηδουνιά (που σήμερα κλείνει τα 31) έφεραν το ματς σε ισορροπία και ουσιαστικά διασφάλισαν τουλάχιστον την υπεράσπιση του +3 του πρώτου γύρου. Ο Σαναούχα αιφνιδίασε με μακρινό σουτ τον Μπίγιατς, ο Αλαφραγκής απάντησε άμεσα (εκμεταλλευόμενος ότι η ισπανική άμυνα είχε προσαρμοστεί πλέον στον Γενηδουνιά) και ο Ολυμπιακός πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά με 12-11, χάρη σε γκολ του Φουντούλη σε παίκτη παραπάνω, 4΄19΄΄ πριν τη λήξη. Ο Φαμέρα ισοφάρισε, αλλά αμέσως μετά υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Νικολαϊδη και ο Γενηδουνιάς "έγραψε" το 13-12, για να φέρει ξανά το ματς στα ίσια ο Μπούστος, 1΄27΄΄ πριν τη λήξη. Ο Αγκίρε απέκρουσε σε κόρνερ διαδοχικά σουτ των Βάμος, Γενηδουνιά και Παπαναστασίου, αλλά το κέρδος για τους "ερυθρόλευκους" ήταν ότι κύλησε πολύτιμος χρόνος και οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα τελευταία επτά δευτερόλεπτα για να βρουν το νικητήριο γκολ.

Εχοντας ήδη εξασφαλίσει το βαθμό, που του έδινε έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση, ο Ολυμπιακός μπήκε με λιγότερο άγχος στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Νικ Πόρτερ, που προτιμήθηκε αντί του Ουνάι Αγκίρε κάτω από τα δοκάρια της Μπαρτσελονέτα, απέκρουσε το πέναλτι του Δήμου στην τρίτη σειρά εκτελέσεων, αλλά αμέσως μετά ο Ζερδεβάς πήρε τη θέση του Μπίγιατς και νίκησε τον Λαρούμπε. Ακολούθησαν εύστοχα σουτ εκατέρωθεν, με τον Γενηδουνιά να "γράφει" το 19-18 και τον Ζερδεβά να αποκρούει το πέναλτι του Σαναούχα, χαρίζοντας στους "ερυθρόλευκους" τους δύο βαθμούς της νίκης και επιτρέποντάς τους να πανηγυρίσουν από σήμερα την πρόκριση στο final-4.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-1, 5-4, 3-5

Στα πέναλτι: 5-6

Διαιτητές: Ντερβιέ (Γαλλία), Πουτνίκοβιτς (Σερβία)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΕΤΑ (Ελβις Φάτοβιτς): Αγκίρε, Φαμέρα 3, Σαναούχα 4, Μουναρίθ 1, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Πάβιγιαρντ 2, Πάουλ, Ταούλ 3, Περόνε 3, Μπιέλ 1, Μπούστος 1, Πόρτερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χέρβο Κόλιανιν): Μπίγιατς, Λόντσαρ, Βάμος 4, Γενηδουνιάς 7, Φουντούλης 3, Γούβης, Γκίλλας 1, Μπούσλιε, Αλαφραγκής 1, Δήμου, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 1, Ζερδεβάς.





