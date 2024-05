Πολιτισμός

Άννα Παναγιωτοπούλου: “Έφυγε” από τη ζωή η ηθοποιός

Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου.

Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου, σε ηλικία 76 ετών.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σταμάτης Κραουνάκης, μέσω ανάρτησής του, στην οποία έγραψε: «Έφυγε η Άννα»,ενώ συμπεριέλαβε ένα βίντεο με την ηθοποιό από παλιότερη συναυλία στο Ηρώδειο, στην οποία είχε συμμετάσχει η Άννα Παναγιωτοπούλου.

H Άννα Παναγιωτοπούλου γεννήθηκε στην Κυψέλη. Από τα παιδικά της χρόνια ήθελε να γίνει ηθοποιός. Μεγάλωσε σε μεγαλοαστικό περιβάλλον, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το θέατρο, ενώ και οι γονείς της δεν ήθελαν να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Όταν την έστειλαν στην Ελβετία για σπουδές, γύρισε κρυφά και έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό. Εκεί πρωτοσυνάντησε και τον Σταμάτη Φασουλή, με τον οποίο ήταν στην ίδια τάξη.

Μαζί με τον Σταμάτη Φασουλή υπήρξαν βασικά μέλη στο Ελεύθερο Θέατρο -σχεδόν από τις απαρχές του- και πρωταγωνίστησαν στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία Και συ χτενίζεσαι, που το έκανε γνωστό και αγαπητό στο ευρύ κοινό. Ανέβαζαν παραστάσεις ποικίλου ρεπερτορίου, από Μπρεχτ μέχρι Χουρμούζη. Μόνιμη «στέγη» απέκτησαν όταν πήγαν στο Άλσος Παγκρατίου. Παράλληλα, μέχρι τότε, οι συμμετέχοντες στον θίασο ασχολούνταν και με άλλες δουλειές για βιοπορισμό. Το 1980, το Ελεύθερο Θέατρο σταμάτησε και ιδρύθηκε η Ελεύθερη Σκηνή, από την Άννα Παναγιωτοπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή, που επρόκειτο ουσιαστικά για μια μετονομασία του Ελεύθερου Θεάτρου. Η Άννα Παναγιωτοπούλου συνέχισε με επιθεωρήσεις, στις οποίες έπαιζε αλλά έγραφε και το σενάριο.

Ευρέως γνωστή έγινε μέσω της συμμετοχής της σε τηλεοπτικές σειρές, αρχικά στη κρατική και στη συνέχεια στην ιδιωτική τηλεόραση. Σταθμός της τηλεοπτικής της καριέρας (και προσωπικό της ''φαβορί''), θεωρείται η ενσάρκωση της «Μαντάμ Σουσού» στην ομότιτλη διασκευή του μυθιστορήματος του Δημήτρη Ψαθά τη σεζόν 1986-87 (μαζί με τους Θανάση Παπαγεωργίου, Άγγελο Αντωνόπουλο, Νατάσα Ασίκη κ.ά.).

Τεράστια επιτυχία σημείωσαν επίσης οι σειρές: Οι τρεις Χάριτες (στο πλευρό των Μίνας Αδαμάκη, Νένας Μεντή, Άννας Κυριακού) και Ντόλτσε Βίτα (μαζί με Κατιάνα Μπαλανίκα, Μαρία Καβογιάννη, Μαρία Φωκά, Θανάση Ευθυμιάδη, Κατερίνα Ζιώγου, Παύλο Ορκόπουλο, Γαλήνη Τσεβά κ.ά.), που θεωρούνται ''κλασικές''.

Την τηλεοπτική σεζόν 2003-2004, συμπαρουσίαζε μαζί με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, τον Χρήστο Ευθυμίου, τον Μένιο Σακελλαρόπουλο, τον Κλέονα Γρηγοριάδη και την Ματθίλδη Μαγγίρα, το τηλεπαιχνίδι Το show των εκατομμυρίων, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2003 από το MEGA.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στις σειρές «Safe Sex», «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο», «Οξυγόνο Αυστηρώς Κατάλληλο», «Αγρίμια», «Ελληνικό διήγημα», «Μαντάμ Σουσού», «Φρουτοπία», «Επιθεώρηση, επιθεώρηση», «Οι τρεις Χάριτες», « Χάι Ροκ», «Η Ελίζα και οι άλλοι», «Ροζαλία ένα μπεστ σέλερ», «Ντόλτσε Βίτα», «Το δις εξαμαρτείν», «Μονάχους Μονάχους», «Δεσποινίς Μαργαρίτα», «Μικρές Αμαρτίες», «Πάτρα-Βενετία», «Η Νταντά Φάε τη σοκολάτα σου», «Σ' αγαπώ για πάντα», «Επτά Θανάσιμες Πεθερές» και «Το Κόκκινο Δωμάτιο».

Προσωπική ζωή

Παντρεύτηκε το 1972. Απέκτησε έναν γιο, τον Δημήτρη (1973), που της χάρισε ενα εγγόνι. Ζούσε στον Λυκαβηττό αλλά περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα, έως και χρόνο, στην Τήνο.

