Κιλκίς: Αιματηρή ληστεία για λίγα ευρώ

Το ένα από τα θύματα, πακιστανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς μαχαιρώθηκε από ανήλικο αφγανικής καταγωγής

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, έξω από το Πολύκαστρο Κιλκίς, με θύματα δύο αλλοδαπούς. Ως δράστες συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις και είναι δύο άνδρες, αφγανικής καταγωγής, 20 και 15 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπό την απειλή μαχαιριών, οι δράστες ακινητοποίησαν δύο Πακιστανούς υπηκόους και τους αφαίρεσαν 200 ευρώ. Ο ανήλικος φέρεται επιπλέον να μαχαίρωσε το ένα από τα θύματα, προκαλώντας τραύματα στον θώρακα και το χέρι.

Ο 36χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλκίς, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, και σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κιλκίς εντόπισαν λίγο αργότερα τους δύο δράστες και στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκε ένα μαχαίρι.

