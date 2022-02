Ηράκλειο

Κρήτη: Κοινώνησαν μαθητές εν αγνοία των γονιών τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκάλεσε στο Ηράκλειο το γεγονός ότι τα παιδιά πήγαν εκκλησία με τη συναίνεση των γονιών τους και κοινώνησαν χωρίς αυτήν.

Εν αγνοία των γονιών τους κοινώνησαν μαθητές δημοτικού σχολείου του Ηρακλείου, οι οποίοι πήγαν στην εκκλησία, συνοδεία των δασκάλων τους, λόγω της γιορτής των Τριών Ιεραρχών.

Οι γονείς είχαν συναινέσει εγγράφως για τον εκκλησιασμό των παιδιών τους χωρίς ωστόσο να θεωρούν αυτονόητο ότι στο τέλος…. θα τα κοινωνήσουν! Αυτό το έμαθαν όταν πια παρέλαβαν τα παιδιά από το σχολείο στο τέλος της σχολικής ημέρας και το κάθε παιδί ενημέρωσε τον κηδεμόνα του… μετά που είχε κοινωνήσει!

Το γεγονός που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 1ης Φεβρουαρίου, δύο ημέρες μετά την παρέλευση της γιορτής των Τριών Ιεραρχών προκάλεσε διπλό πανικό στους γονείς, αφενός γιατί εκ των υστέρων πληροφορήθηκαν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη Θεία Κοινωνία και αφετέρου γιατί το πρωί της ίδιας ημέρας ένα παιδί από το ένα τμήμα που εκκλησιάστηκε δεν μετέβη στο σχολείο και τον εκκλησιασμό καθώς το self test της ημέρας, όπως απαιτούν τα μέτρα που ισχύουν στα σχολεία, δηλώθηκε στην πλατφόρμα edupass ως θετικό!

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί με το θετικό self test της Τρίτης την προηγούμενη ημέρα του εκκλησιάσματος, δηλαδή την Δευτέρα, παρακολούθησε κανονικά τα μαθήματα στο σχολείο! Την επομένη οι συμμαθητές του πήγαν στην Εκκλησία και κοινώνησαν, ενώ εκείνο ήδη νοσούσε, σε καραντίνα στην οικία του.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου και ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να κληθούν για εξηγήσεις από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Βορίδης για εκλογές: είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή (βίντεο)