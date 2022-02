Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση

"Έξω οι φασίστες-Δολοφόνοι από τα σχολεία και τις γειτονιές μας", ήταν το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών.

Με κεντρικό πανό "Έξω οι φασίστες-Δολοφόνοι από τα σχολεία και τις γειτονιές μας" και φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία σε παρακείμενους δρόμους.

Το κάλεσμα για το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε μετά τα πρόσφατα γεγονότα έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Εύοσμου όπου ακροδεξιές ομάδες επιτέθηκαν σε άτομα, απηύθυναν η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), διάφορα σωματεία, φορείς και συλλογικότητες.

«Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε δυνατά ότι στις γειτονιές και στα σχολεία μας δεν χωράει το μίσος» είπε σε ομιλία της στη συγκέντρωση η Ελίνα Βαλετοπούλου από το Συντονιστικό μαθητών. «Άλκη δεν σε ξεχνάμε, ας γίνει η αφορμή για να αλλάξουμε τον κόσμο» τόνισε η μαθήτρια προαναγγέλλοντας αντιφασιστικές πρωτοβουλίες μέσα σε σχολεία.

«Από τα επεισόδια στην Σταυρούπολη στις επιθέσεις στον Εύοσμο και στους Αμπελόκηπους συνεχίζουν την δράση τους μέσα και έξω από τα σχολεία. Είναι οι ίδιοι γνωστοί "μαθητές" που με τραμπούκικες και φασιστικές κινήσεις προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συλλογική διαδικασία μέσα στα σχολεία, οι ίδιοι που επιτίθενται σε πρόσφυγες, που τρομοκρατούν μαθητές, που προκαλούν ζημίες στα σχολεία» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας γονέων.

Στη συγκέντρωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων των θυμάτων φασιστικών επιθέσεων και ακολούθησε πορεία.

Φωτογραφία – βίντεο: thestival.gr

