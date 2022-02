Ηράκλειο

Κορονοϊός: Σύλληψη μητέρας που δεν έστελνε το παιδί της σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί είχε να πάει σχολείο από την αρχή της πανδημίας.

Αναβλήθηκε για την ερχόμενη Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης της 39χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ως προς τη φοίτηση του παιδιού της σε σχολείο.

Η 39χρονη συνελήφθη χθες και θα δικαστεί την Παρασκευή από το μονομελές πλημμελειοδικείο Ηρακλείου με τη διαδικασία του αυτόφωρου, καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2020 με αφορμή τα μέτρα για τον κορονοϊό δεν στέλνει το 9χρονο παιδί της στο σχολείο.

Υπενθυμίζεται ότι στην Εισαγγελία Ηρακλείου έχουν κατατεθεί τα στοιχεία συνολικά 25 μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου που απέχουν από τα μαθήματά τους και ήδη κινούνται οι προβλεπόμενες από το νέο πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο διαδικασίες σε βάρος των αρνητών γονιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία – Άλσος Βεΐκου: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με βεγγαλικό



Θύρα 7: Σαν σήμερα η τραγωδία με τους 21 νεκρούς

Βόλος: Η ερωτική απόρριψη τον ώθησε στα άκρα