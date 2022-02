Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – βιασμός: Συλλήψεις μετά την καταγγελία 24χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο συλλήψεις μετά από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Ζευγάρι Ιρακινών, το οποίο κρατούσε παρά τη θέλησή της 24χρονη Σύρια και το ανήλικο παιδί της, σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβε χθες η αστυνομία.

Το ζευγάρι (35 ετών και οι δύο) είχε προσκαλέσει τη μητέρα και το τετράχρονο παιδί της να μείνουν μαζί τους κι έκτοτε -περί τα μέσα Ιανουαρίου- την κρατούσαν παρά τη θέλησή της και ο άνδρας ασκούσε συνεχόμενη σωματική βία πάνω της, ενώ την εξανάγκασε δύο φορές σε συνουσία, σύμφωνα με την καταγγελία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, οργάνωσαν επιχείρηση, καθόσον ο 35χρονος απειλούσε τη ζωή του ανήλικου παιδιού, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών εντός του διαμερίσματός τους, όπου βρέθηκε και το ανήλικο, καλά στην υγεία του.

Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίσταση για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου κατά συναυτουργία, βιασμό, σωματική βλάβη και απειλή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Ρόδος – ΔΕΗ: Επιχειρηματίας κάνει απεργία πείνας για τον λογαριασμό!

Κυψέλη - 7χρονος: οι απολογίες της μητέρας και του δολοφόνου του