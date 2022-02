Τεχνολογία - Επιστήμη

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Πότε χρονολογείται ότι έζησαν τα παιδιά, που θανατώθηκαν για να συνοδεύσουν στην μετά θάνατον ζωή έναν αξιωματούχο της περιοχής τους.

Έξι μούμιες παιδιών, τα οποία πιθανότατα θυσιάστηκαν πριν από 1.000 χρόνια για να συνοδεύσουν έναν αξιωματούχο στη μετά θάνατον ζωή, ανακαλύφθηκαν σε έναν αρχαιολογικό χώρο κοντά στη Λίμα.

«Βρήκαμε τα λείψανα έξι μουμιοποιημένων παιδιών κοντά στον τάφο ενός προσώπου που ανήκε στην ελίτ», η μούμια του οποίου είχε έρθει στο φως τον περασμένο Νοέμβριο, όπως είπε ο αρχαιολόγος Πίτερ Φαν Ντάλεν, ο επικεφαλής των ανασκαφών στην Καχαμαρκίγια, 24 χιλιόμετρα ανατολικά της Λίμας.

Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι τα παιδιά θυσιάστηκαν και ότι ενδέχεται να ήταν μέλη της οικογένειας του αξιωματούχου.

Οι μούμιες χρονολογούνται στο 800-1000 μ.Χ, προηγούνται δηλαδή της εποχής των Ίνκας κατά μερικούς αιώνες.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκαν τα λείψανα επτά ενηλίκων, που όμως δεν είχαν μουμιοποιηθεί.

Από τον Νοέμβριο του 2021 οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Σαν Μάρκος έχουν βρει στην Καχαμαρκίγια συνολικά 14 λείψανα.

Τον Νοέμβριο ανακαλύφθηκε η μούμια του αξιωματούχου, που ήταν τοποθετημένος έτσι ώστε τα χέρια του να καλύπτουν το πρόσωπό του.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι επρόκειτο για έναν άνδρα ηλικίας 18-22 ετών που ενταφιάστηκε σε έναν κωνικό θάλαμο, σε βάθος 1,40 μέτρων.

Φαίνεται ότι παρά την ηλικία του είχε ιδιαίτερο «οικονομικό και κοινωνικό κύρος», εξήγησε ο Φαν Ντάλεν.

Η Καχαμαρκίγια ήταν ένα σημαντικό αστικό κέντρο, όπου ζούσαν 10-20.000 άνθρωποι. Ιδρύθηκε γύρω στο 200 π.Χ. και κατοικείτο μέχρι και τον 16ο αιώνα.

