Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μπλακ άουτ στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σκοτάδι βυθίστηκε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης.

-

Στο σκοτάδι βυθίστηκε στις 21:00 μεγάλο τμήμα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα από τα Δικαστήρια μέχρι και την οδό Αγίας Σοφίας, ενώ δεν έχουν ρεύμα και στη λεωφόρο Νίκης και ένας μέρος της οδού Αγίου Δημητρίου.

Το μπλακ άουτ έχει προκαλέσει προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες στις προαναφερόμενες περιοχές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε βλάβη. Σε κάποιες περιοχές έχει αρχίσει η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Συγγενής θύματος: Μόνο κατευθυνόμενη είναι μια τέτοια απόφαση

e-Καταναλωτής: Η νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα

Τουρκία - Δημοσκόπηση: Γιατί έχασε τις εκλογές ο Ερντογάν;