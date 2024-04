Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι: “Πέταξα καρέκλα στον Ματθαιόπουλο και αναλαμβάνω την ευθύνη”

Τι ανέφερε ο οργισμένος συγγενής που πέταξε την καρέκλα στον Ματθαιόπουλο για την σύλληψή του.

Ένα κύμα οργής , διαπέρασε όλο το ακροατήριο στο άκουσμα της απόφασης για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι πριν από έξι χρόνια.

Συγγενείς των θυμάτων όρθιοι, κουνώντας τα χέρια, φώναζαν ντροπή προς την έδρα έκλαιγαν και εξαπέλυαν ύβρις.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ενοχής των κατηγουρουμένων αλλά και των ποινών που τους επιβάλλονται, έξαλλοι συγγενείς θυμάτων καταφέρθηκαν λεκτικά κατά του δικαστηρίου και των κατηγορουμένων ενώ κινήθηκαν προς την έδρα και πέταξαν καρέκλες προς την πλευρά τους.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, συνελήφθη ένας συγγενής που επιχείρησε να πετάξει καρέκλα προς τους κατηγορουμένους.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Facebook, έκανε γνωστό ότι πέταξε καρέκλα προς τον Βασίλη Ματθαιόπουλο, τότε υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 ετών.

«Πέταξα καρέκλα στον Ματθαιόπουλο και βρίσκομαι στο αστυνομικό τμήμα. Αναλαμβάνω την ευθύνη της πράξης μου και είμαι ο μόνος σε αυτήν την αίθουσα που αναλαμβάνει ευθύνη».

Άρειος Πάγος: ζητά την επίσπευση της καθαρογραφής της απόφασης

Εντός των επομένων δέκα ημερών η εισαγγελία έχει το περιθώριο να ασκήσει έφεση, τόσο ως προς το σκέλος της καταδίκης και των ποινών που επιβλήθηκαν στους έξι, όσο και ως προς εκείνο της αθώωσης τως υπολοίπων 15 προσώπων.

Είναι κάτι που όπως πληροφορούμαι θα ζητήσουν και οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων, δηλαδή να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό και για τους 21 αρχικώς κατηγορούμενους.

Έφεση έχουν ασκήσει και οι καταδικασθέντες, επομένως σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει και δεύτερο δικαστήριο.

Παράλληλα, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα αναμένεται να ζητήσει την ταχεία καθαρογραφή της απόφασης και αυτό για να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το Εφετείο.

Ο στόχος είναι τον Ιούνιο να μπορεί η Εισαγγελία να προσδιορίσει τη δευτεροβάθμια δίκη. Και αυτό γιατί ήδη έχουν περάσει έξι χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, με τα αδικήματα επειδή είναι πλημμελήματα να παραγράφονται στα 8 έτη. Έτσι, τα επόμενα βήματα της δικαιοσύνης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα, για να μην παραγραφεί η υπόθεση.

Αντιδράσεις απο τους συγγενείς των θυμάτων

«Έπρεπε από μόνοι τους να μπουν στη φυλακή. Όλοι αθώοι; Δεν υπάρχει δικαιοσύνη!» φώναξε η μητέρα ενός θύματος που πλησίασε πρώτα την Ρένα Δούρου αμέσως μετά την ομόφωνη αθώωση της και μετά πήγε μπροστά στο εδώλιο και άρχισε κοιτάζοντας έναν προς έναν τους κατηγορουμένους που είχαν μείνει στο εδώλιο.

«Καταραμενοι, δεν έχετε τσιπα! Ούτε ένα συγγνώμη. Ντροπή» φώναξε άλλη συγγενής θύματος, ενώ πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα.

Την ώρα που από το ακροατήριο ακούγονταν χειροκροτήματα αποδοκιμασίας σε κάθε διακοπή, αρκετοί ήταν εκείνοι που φώναζαν κατά της απόφασης.

«Το δικαστήριο σας αποτελεί προσβολή για τους νεκρούς, τους ζωντανούς και την αλήθεια». Με τον τρόπο αυτό εξέφρασε την αντίδραση του ένας από τους κατοίκους της περιοχής ακούγοντας τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να ζητούν ελαφρυντικά από το δικαστήριο.

«Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες είναι… Δεν μπορώ άλλο… Περίμενα έξι χρόνια… Θα το παθω το εγκεφαλικό σήμερα. Έχετε καταλάβει τι δικάσατε;», είπε μια γυναίκα.

«Συγχαρητήρια. Τσίπα δεν έχετε … Ξεφτιλισμενοι! Να κάψουν τα παιδιά σας σαν αυτά που κάηκαν. Αίσχος… Ελεεινοί… Στην τρύπα σας… Δεν είστε άνθρωποι» φώναζαν οι συγγενείς αδυνατώντας να πιστέψουν την απόφαση της δικαιοσύνης που περίμεναν να αποδοθεί…

«Όλη η Ελλάδα ξέρει τι έγινε και εμείς βασιζόμασταν σε εσάς…» φώναξε συγγενής στο δικαστήριο, λίγο πριν οι δικαστές διακόψουν για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

«Δεν υπάρχει ζωή για εμάς τίποτα…» έλεγε η ίδια γυναίκα που έχει χάσει την κόρη της και το εγγόνι της στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Οι ποινές

Ποινές φυλάκισης που για τέσσερα πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής σωρευτικά ξεπερνούν τα 100 χρόνια επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, στους καταδικασθέντες για τη φονική φωτιά στο Μάτι το 2018 το οποίο ωστόσο όρισε ότι εκτιτέα είναι τα πέντε έτη. Όρισε δε, ότι οι ποινές μετατρέπονται σε χρηματικές, με τα ποσά να κυμαίνονται γύρω στις 40 χιλιάδες ευρώ στον καθένα.

Η απόφαση του δικαστηρίου για τους έξι που κηρύχθηκαν ένοχοι είναι η εξής:

Σωτήρης Τερζούδης, Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Βασίλης Ματθαιόπουλος, υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Ιωάννης Φωστιέρης, Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Νικ. Παναγιωτόπουλος, Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Χαράλαμπος Χιόνης, Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Κων. Αγγελόπουλος, κάτοικος που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά, ποινή φυλάκισης 3 έτη.

Οι κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την είσοδο που χρησιμοποιούν οι δικαστές.

Σχετικά με την απόφαση της δίκης για το Μάτι το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει «Η απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι δικαίως προκαλεί την οργή των συγγενών των θυμάτων και των κατοίκων, γατί διαπνέεται από τη γνωστή λογική του “ανθρώπινου λάθους”, που εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με χαμηλές ποινές, ενώ αφήνει στο απυρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους.

Είναι η ίδια ακριβώς λογική που επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών».

Η Ελληνική Λύση σχολιάζει λέγοντας «Η ετυμηγορία του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ήλθε να επισφραγίσει την πολυετή, συντονισμένη συγκάλυψη ηθικών και φυσικών αυτουργών του εγκλήματος στο Μάτι.

Έπειτα από την φυγάδευση «σκοτεινών» προσώπων με άμεση εμπλοκή, κάποια εκ των οποίων αναβαθμίστηκαν και ανέλαβαν «υψηλές» θέσεις, ήλθε και η «δικαστική απαξίωση» των 104 δολοφονημένων συνανθρώπων μας.

Η Ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι η ζωή του Έλληνα, «αξίζει» κάτι λιγότερο από 400 €.»

Οι ''Δημοκράτες'' του Ανδρέα Λοβέρδου αναφέρουν «Οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι καθώς και όσοι είχαν απώλειες κάθε μορφής δέχθηκαν σήμερα τη χαριστική βολή . Οι επικοινωνιακές θηριωδίες της τότε κυβέρνησης και η έκτοτε εξέλιξη της υπόθεσης έως και σήμερα, δηλαδή έξι χρόνια μετά, μόνο πίκρα και απαγοήτευση γεμίζουν όσους επέζησαν, τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και όλους τους Έλληνες. Κρίμα! »

Σε νέα της ανακοίνωση η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «Σήμερα η απόφαση για τους κατηγορουμενους για την δίκη για το Μάτι, είναι πλέον μια πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα αυτή έρχεται και ταυτίζεται με το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Ο ελληνικός λαός φωνάζει: δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

Η ελληνική δικαιοσύνη φώναξε ότι η ζωή του Έλληνα αξίζει κάτι λιγότερο από 400 ευρώ.

Δυστυχώς επτωχευσε και η δικαιοσύνη.»

