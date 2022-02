Λακωνία

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!

Απίστευτος εφιάλτης για μια 22χρονη που δέχθηκε επίθεση από άντρα πακιστανικής καταγωγής στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί επενέβησαν έγκαιρα και τον συνέλαβαν.

Μια υπόθεση απόπειρας βιασμού απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές της Σπάρτης, με έναν 40χρονο να επιχειρεί την Παρασκευή το πρωί 18.02.2022 να βιάσει μια 22χρονη κοπέλα.

Ήδη ο κ. Εισαγγελέας Σπάρτης άσκησε Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 40χρονο για την απόπειρα βιασμού της 22χρονης στο κέντρο της Σπάρτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FLY το περιστατικό έλαβε χώρα 2 ώρες περίπου μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Η κοπέλα ελληνικής καταγωγής επέστρεφε από την εργασία της σε μαγαζί εστίασης, σταμάτησε στο ΑΤΜ της τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κ.Παλαιολόγου και αμέσως μετά συνέχισε το περπάτημα για το σπίτι της. Τότε κατάλαβε ότι ένας άνδρας , Πακιστανικής καταγωγής την ακολουθούσε.

Αμέσως τηλεφώνησε σε μια φίλη της και της είπε ότι ανησυχεί. Στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Λεωνίδου ο Πακιστανός της βούτηξε το κινητό από τα χέρια και της επιτέθηκε. Η κοπέλα σοκαρισμένη, έβαλε τις φωνές, έτρεξε απέναντι στην οδό Λεωνίδου, αλλά ο δράστης κατάφερε και της επιτέθηκε ξανά, την έριξε στο πεζοδρόμιο , προσπάθησε να της βγάλει το παντελόνι με προφανή σκοπό την ασέλγεια.

Ευτυχώς η φίλη της κοπέλας είχε φτάσει στο σημείο, τον απώθησε και πρόλαβε τα χειρότερα. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι άνδρες της Ασφάλειας Σπάρτης , που είχαν ενημερωθεί και συνέλαβαν τον 40χρονο Πακιστανό.

Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 22 Φεβρουαρίου.

