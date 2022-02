Αχαΐα

Ενδοοικογενειακή βία - Πάτρα: “Μπήκε σπίτι, δυνάμωσε τη μουσική και άρχισε να με χτυπάει”

Δυστυχώς ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Πάτρα.





Η 20χρονη – σήμερα – κοπέλα από την Πάτρα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», από τους πρώτους μήνες που παντρεύτηκε, ζούσε με τον άνδρα της έναν εφιάλτη. Έκανε όμως υπομονή, όπως κάνουν και πολλές γυναίκες, αφού στα 18 της είχε γίνει και μητέρα. Σύμφωνα με την καταγγελία της 20χρονης, ο εν διαστάσει σύζυγός της μπήκε σαν στο ιδιόκτητο σπίτι της και λίγο έλειψε να την πνίξει.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο 33χρονος την χτυπούσε σε όλο της το σώμα, και η ιατροδικαστική έκθεση που έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου καταγράφει μώλωπες και άλλα σημάδια της κακοποίησης.

«Μπαίνει, τον βλέπω μπροστά μου, με αρπάζει, βάζει μουσική δυνατά, κλείνει πόρτες και παντζούρια, με γραπώνει από το λαιμό, αρχίζει να με βρίζει, με πέταγε. Πήγε να με σκοτώσει. Σήμερα θα ήμουν νεκρή. Άρχισε να μου λέει ότι: “δεν υπάρχει λόγος να ζήσεις. Μια πόρνη δεν χρειάζεται να ζει!”. Στην αρχή πήγε να με πνίξει με το μαξιλάρι. Μετά με γύρισε ανάποδα και έπεσε πάνω μου» αναφέρει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

«Προσπάθησα να σκεφτώ. Σκέφτηκα τα νύχια μου που ήταν μυτερά. Τα είχα φτιάξει. Του τα ‘χωσα κοντά στα μάτια. Ετσι σηκώθηκα. Σκέφτηκα αστραπιαία τι θα έπρεπε να κάνω. Μου ρθε να του φερθώ όπως σε ένα μωρό. Να τον χαϊδέψω να τον ηρεμήσω. Του λέω: “Κάτσε καλά. Όλα τελείωσαν. Όλα θα πάνε καλά!”» προσθέτει, περιγράφοντας τα όσα έγιναν με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ο 33χρονος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ηρέμησε κάπως και ζήτησε το παιδί. Η 20χρονη τηλεφώνησε στη μητέρα της και της είπε ότι θα έρθει ο άνδρας να πάρει το παιδί. Η γυναίκα τα έχασε αλλά δεν έφερε αντίρρηση. Την ίδια ώρα και αφού ο άνδρας έφυγε για να πάει στη μάνα της, η 20χρονη τηλεφώνησε στην Αστυνομία. Και αμέσως μετά στη μητέρα της για να μην του ανοίξει.

Εκείνος όμως – σύμφωνα με την «Πελοπόννησος» – δεν δίστασε να σπάσει την πόρτα του πατρικού της 20χρονης για να μπει μέσα προκειμένου να πάρει το παιδί. Στο εν λόγω σπίτι μένουν η μητέρα και η γιαγιά της, η οποία είναι κατάκοιτη. Η κοπέλα ακολουθεί τις συμβουλές της Αστυνομίας και πηγαίνει να μείνει στο πατρικό της με την μητέρα της.

Ήταν ήδη 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 33χρονος ξαναπηγαίνει στο σπίτι της, εκεί που έμενε το ζευγάρι, στις 6 τα ξημερώματα. Φροντίζει και παίρνει κάποια προσωπικά του πράγματα και στη συνέχεια περιλούζει με βενζίνη χώρους του σπιτιού και ανάβει φωτιά!

Οι γείτονες είχαν ακούσει τις φωνές και ξαφνικά βλέπουν και καπνούς. Ακουσαν και ένα σκυλάκι που γάβγιζε συνέχεια. «Το σκυλάκι μας έσωσε. Μέσα στο σπίτι υπήρχε και φιάλη υγραερίου. Τι θα γινόταν; Θα τιναζόταν όλη η πολυκατοικία στον αέρα;» αναρωτιέται μία γειτόνισσα. Η γειτονιά, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», σηκώθηκε στο πόδι και γείτονες από άλλα διαμερίσματα έσπασαν την πόρτα και κατάφεραν να μπουν μέσα και να σβήσουν την φωτιά.

«Ανέχτηκα τα πάντα»

«Ήμουνα μία μαριονέτα, μία σκλάβα. Ανέχτηκα τα πάντα. Με διέκοψε από όλους. Κάποτε είχαμε πάει στην Αγγλία για δουλειά. Και εκεί έτρωγα ξύλο. Αναγκάστηκα να του κάνω μήνυση. Την απέσυρα γιατί σκέφτηκα την οικογένεια. Εδώ και ένα χρόνο με όσα είχα τραβήξει δεν τον ήθελα. Του είχα ζητήσει να χωρίσουμε» αναφέρει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η 20χρονη.

«Πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Και πολύ ταπείνωση. Δεν έχω ξανανιώσει τόση ταπείνωση. Είμαι μόνο 20 χρονών, έχω τον Σπύρο, έναν γιο 18 μηνών/ Ευτυχώς έχω το μωρό μου που είναι ότι πιο όμορφο μου χει συμβεί στην ζωή μου και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Θα μεγαλώσω μαζί του σαν φιλαράκια. Και έχω σκοπό να τον κάνω τον πιο καλό άνδρα του κόσμου. Να βλέπει γυναίκα και να στάζει μέλι», προσθέτει.

Οι αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό τα ξημερώματα του Σαββάτου για να συλλάβει τον εν διαστάσει σύζυγο της κοπέλας. Ο 33χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Ρίου, στο Νοσοκομείο, προφανώς είχε μεταβεί για τις αμυχές από τα νύχια της αμυνόμενης γυναίκας που πήγε να πνίξει και χτύπησε βάναυσα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε και κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ παραμένει άγνωστο τι υποστήριξε για το επεισόδιο.

Η 20χρονη, σύμφωνα με την «Πελοπόννησος», φοβάται και ήδη έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρο προκειμένου ο εν διαστάσει σύζυγός της να μην την πλησιάζει.

πηγή: εφημερίδα «Πελοπόννησος» - pelop.gr

