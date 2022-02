Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε επιχείρηση με παλέτες (εικόνες)

Μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες, για να αποτραπεί η επέκτασης της πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων.

Ολονύχτια μάχη έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εμπορίας παλετών, επί της Συμμαχικής Οδού, στη δυτική Θεσσαλονίκης.

Σε κοντινή απόσταση λειτουργεί πρατήριο υγρών καυσίμων.

Συνολικά 23 πυροσβέστες με 13 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης και ήταν ορατή από διάφορα σημεία της πόλης, τέθηκε τελικά υπό πλήρη έλεγχο στις 4.20 τα ξημερώματα.

Τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά ερευνώνται.

