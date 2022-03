Ηλεία

Ανδραβίδα: Θρίλερ με τη δολοφονία γονιών και παιδιών (εικόνες)

Σοκάρουν τα στοιχεία του στυγερού εγκλήματος με θύματα ένα ζευγάρι και τα παιδιά τους.

Ανατροπή για το φριχτό έγκλημα που συνέβη την Τετάρτη στην Ανδραβίδα, της Ηλεία, όπου δολοφονήθηκαν δύο παιδιά και οι γονείς τους.

Ενώ αρχικά ειπώθηκε ότι, ο σύζυγος σκότωσε τη γυναίκα και τα δύο μωρά τους κι αυτοκτόνησε, φαίνεται πως πρόκειται για έγκλημα και όχι για αυτοχειρία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και ενώ διάφορα σενάρια διακινήθηκαν τις τελευταίες ώρες από διάφορες πηγές, τα τέσσερα μέλη της οικογένειας ενός υπηκόου Αλβανίας και μιας υπηκόου Ρουμανίας, άγνωστος δράστης - χωρίς να αποκλείεται να είχε και συνεργό - μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην γειτονιά του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και τους εκτέλεσε όλους.

Ο πατέρας και η μητέρα βρέθηκαν με μια σφαίρα στο κεφάλι στην αυλή του σπιτιού, ενώ τα παιδιά στραγγαλισμένα μέσα στο σπίτι.

Η τραγική αποκάλυψη του εγκλήματος, έγινε από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας ηλικίας περίπου 11 ετών, ένα αγοράκι που είχε αποκτήσει η γυναίκα με τον πρώτο σύντροφό της. Το παιδί έλειπε από το σπίτι παίζοντας στη γειτονιά από τις δύο το μεσημέρι περίπου και επέστρεψε λίγο πριν τις εφτά το απόγευμα. Μπήκε στο σπίτι και αντίκρυσε τους γονείς και τα αδέρφια του νεκρούς. Το παιδί σε κατάσταση σοκ και μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί τράβηξε έξω από το σπίτι το μικρότερο αδερφάκι του και άρχισε να καλεί στη γειτονιά σε βοήθεια.

Γείτονες μετέφεραν το μικρό παιδάκι στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, προκειμένου να προσπαθήσουν οι γιατροί να το επαναφέρουν, όμως φαίνεται πως ήταν νεκρό από ώρα.

Στο σημείο του εγκλήματος έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας Υποστράτηγο Απόστολο Μαρτζάκλη. Μαζί του ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας Παναγιώτης Μάνδαλος και όλες οι δυνάμεις Ασφαλείας του νομού Πύργου και Ήλιδας, άνδρες της ΟΠΚΕ και των τοπικών αστυνομικών τμημάτων.

Στο σημείο έφτασε και η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τσιόλα, η οποία εξέτασε τα τρία πτώματα στο σπίτι και που μαζί με τους αστυνομικούς θα επιστρέψει το πρωί της Πέμπτης για νέες έρευνες, στο χώρο του σπιτιού, όπου παραμένουν οι σοροί των τριών εκ των τεσσάρων θυμάτων.

Αρχικά είχε αναφερθεί πως πατέρας και μάνα έφεραν χτυπήματα από τσεκούρι ή μαχαίρι, όμως τελικά φαίνεται πως έχουν δεχθεί χτύπημα από πυροβόλο όπλο, ενώ βρέθηκαν και κάλυκες.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες υπό το φως των φακών καθώς το σπίτι δεν ηλεκτροδοτείται - πληροφορία που ελέγχεται.

Το 11χρονο παιδί που βρήκε δολοφονημένη την οικογένειά του, μεταφέρθηκε σε γειτονικό κατάστημα για να ηρεμήσει ενώ οι αστυνομικοί πήραν κάποια πρώτα λόγια του για την έρευνά τους. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε την κατάθεσή του.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν και στη γύρω περιοχή αναζητώντας το δράστη ή το όπλο του εγκλήματος

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και να σκιαγραφήσουν το προφίλ του δράστη που έφτασε σε ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα, αναζητώντας παράλληλα τα κίνητρα που οδήγησαν στην πράξη αυτή.

Πηγή: ilialive.gr





