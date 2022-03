Εύβοια

Εύβοια: “Χρυσή” διάρρηξη σε σπίτι ηλικιωμένης

Πόσα χρήματα απέσπασαν από το σπίτι της ηλικιωμένης. Πώς κατάφεραν να βρουν την "κρυψώνα"

Θύμα κλοπής έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στους Καθενούς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, λίγο μετά τις 09.00 το πρωί της Κυριακής, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την είσοδο της οικίας της 94χρονης, μπήκαν και αφού έκαναν τα πάντα “φύλλο και φτερό” βρήκαν και αφαίρεσαν πάνω από 5.000 ευρώ.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων, ενώ οι δράστες ήδη αναζητούνται από Αστυνομικές δυνάμεις.

