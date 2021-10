Κοινωνία

Μετς: Θύμα ληστείας 18χρονος - Του επιτέθηκαν οκτώ άτομα

Οι δράστες τον χτύπησαν με γροθιές και του έκλεψαν κινητό τηλέφωνο και χρήματα.



Θύμα ληστείας από οκτώ άτομα έπεσε 18χρονος στην περιοχή του Μετς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 24 Οκτωβρίου, ο νεαρός, ενώ βάδιζε στον δρόμο, ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από οκτώ άτομα, τα τέσσερα εκ των οποίων επέβαιναν σε δύο μηχανές.

Οι δράστες, αφού χτύπησαν με γροθιές τον άτυχο 18χρονο, του πήραν το κινητό τηλέφωνο και όσα χρήματα είχε πάνω του και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

