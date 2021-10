Κοινωνία

ΕΠΑΛ Αθηνών: Μαχαίρωσαν μαθητή στο σχολείο

Επίθεση από περίπου δέκα άτομα φέρεται να δέχτηκε μέσα στο σχολείο του ο 16χρονος.



Δεκαεξάχρονος μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών διακομίστηκε με τραύματα από μαχαίρι στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 16χρονος είπε ότι δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από περίπου δέκα άτομα μέσα στο σχολείο του και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στην πλάτη.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΑΣ ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από το νοσοκομείο. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος.