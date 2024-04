Καιρός

Κυριακή των Βαΐων – καιρός: Τοπικές νεφώσεις και άνοδος της θερμοκρασίας

Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά, και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 26 με 27, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου και τους 24 με 26 και στα νησιά του Αιγαίου τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 από το μεσημέρι νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θράκη γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς μεγαλύτερη.

Πρόγνωση καιρού για τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Βροχές θα σημειωθούν στην βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες και στην Θράκη ως και το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα φτάσει τους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

