Κοινωνία

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Όλα ξεκίνησαν από μια λογομαχία μεταξύ δυο ανδρών, έξω από νυχτερινό κέντρο, τα ξημερώματα.

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας, είναι ο απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μαρούσι.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καυγά μεταξύ 2 ατόμων, έξω από νυχτερινό κέντρο, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι. Έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ τους και τραυματίστηκαν και οι δυο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους παρέλαβε για να τους μεταφέρει στον «Ερυθρό Σταυρό», ωστόσο ο ένας κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, εξαιτίας τραύματος στον λαιμό. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο του επεισοδίου, εντοπίστηκαν κάλυκας από σφαίρα 9 χιλιοστών και ένα πυροβόλο όπλο.

