Οικονομία

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το αναλυτικό εορταστικό ωράριο σε κάθε κλάδο του εμπορίου, τις ημέρες πριν από το Πάσχα του 2024.

-

Ανοιχτά θα είναι κανονικά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού ωραρίου, το οποίο άρχισε την Πέμπτη 25.04, δέκα ακριβώς ημέρες πριν από την Κυριακή της Ανάστασης. Έτσι, φέτος τα καταστήματα λιανικού εμπορίου αναμένεται να είναι ανοιχτά:

Σάββατο του Λαζάρου 27.04: 09.00 – 18.00

27.04: 09.00 – 18.00 Κυριακή των Βαΐων 28.04: 11.00 – 18.00

28.04: 11.00 – 18.00 Μ. Δευτέρα 29.04: 09.00 – 21.00

29.04: 09.00 – 21.00 Μ. Τρίτη 30.04: 09.00 – 21.00

30.04: 09.00 – 21.00 Μ. Τετάρτη 01.05: 09.00 – 21.00

01.05: 09.00 – 21.00 Μ. Πέμπτη 02.05: 09.00 – 21.00

02.05: 09.00 – 21.00 Μ. Παρασκευή 03.05: 13.00 – 19.00

03.05: 13.00 – 19.00 Μ. Σάββατο 04.05: 09.00 – 15.00

04.05: 09.00 – 15.00 Κυριακή του Πάσχα 05.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας

05.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας Δευτέρα του Πάσχα 06.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας

06.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας Τρίτη του Πάσχα 07.05: Κλειστά λόγω Απεργίας Πρωτομαγιάς.

Σούπερ Μάρκετ

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο, σε αντίθεση με τα Χριστούγεννα, κάποιες μέρες θα ανοίξουν για λιγότερες ώρες από όσες περιλαμβάνονται στο σύνηθες ωράριό τους. Αναλυτικά, το εορταστικό ωράριο των σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο ως εξής:

Σάββατο του Λαζάρου 27.04: Ανοικτά όπως κάθε Σάββατο

27.04: Ανοικτά όπως κάθε Σάββατο Κυριακή των Βαΐων 28.04: Κάθε αλυσίδα αποφασίζει αυτοτελώς. Οι καταναλωτές πριν μεταβούν, θα πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της αλυσίδας για την οποία ενδιαφέρονται.

28.04: Κάθε αλυσίδα αποφασίζει αυτοτελώς. Οι πριν μεταβούν, θα πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της αλυσίδας για την οποία ενδιαφέρονται. Μ. Δευτέρα 29.04: 9.00 – 21.00

29.04: 9.00 – 21.00 Μ. Τρίτη 30.04: 9.00 – 21.00

30.04: 9.00 – 21.00 Μ. Τετάρτη 01.05: 9.00 – 21.00

01.05: 9.00 – 21.00 Μ. Πέμπτη 02.05: 9.00 – 21.00

02.05: 9.00 – 21.00 Μ. Παρασκευή 03.05: 13.00 – 19.00

03.05: 13.00 – 19.00 Μ. Σάββατο 04.05: 9.00 – 15.00

04.05: 9.00 – 15.00 Κυριακή του Πάσχα 05.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας

05.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας Δευτέρα του Πάσχα 06.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας

06.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας Τρίτη του Πάσχα 07.05: Κλειστά λόγω Απεργίας Πρωτομαγιάς.

Βαρβάκειος

Τέλος, το ωράριο της Βαρβακείου Αγοράς θα είναι:

Σάββατο του Λαζάρου 27.04: Ανοικτά μέχρι τις 18.00

27.04: Ανοικτά μέχρι τις 18.00 Κυριακή των Βαΐων 28.04: Κλειστά.

28.04: Κλειστά. Μ. Δευτέρα 29.04: Ανοικτά μέχρι τις 18.00

29.04: Ανοικτά μέχρι τις 18.00 Μ. Τρίτη 30.04: Ανοικτά μέχρι τις 18.00

30.04: Ανοικτά μέχρι τις 18.00 Μ. Τετάρτη 01.05: Ανοικτά μέχρι τις 18.00

01.05: Ανοικτά μέχρι τις 18.00 Μ. Πέμπτη 02.05: Ανοικτά μέχρι τις 18.00

02.05: Ανοικτά μέχρι τις 18.00 Μ. Παρασκευή 03.05: Ανοικτά μέχρι τις 18.00

03.05: Ανοικτά μέχρι τις 18.00 Μ. Σάββατο 04.05: Ανοικτά μέχρι το τέλος της προσέλευσης.

04.05: Ανοικτά μέχρι το τέλος της προσέλευσης. Κυριακή του Πάσχα 05.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας

05.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας Δευτέρα του Πάσχα 06.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας

06.05: Κλειστά λόγω Επίσημης Αργίας Τρίτη του Πάσχα 07.05: Κλειστά λόγω Απεργίας Πρωτομαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Έφτιαξαν τον δρόμο και ξέχασαν… την κολώνα στη μέση

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά