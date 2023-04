Πολιτισμός

Κυριακή των Βαΐων: Ιερέας δείχνει πώς φτιάχνεται ο σταυρός από βάγια (βίντεο)

Ένας ιερέας δείχνει τις οδηγίες για την κατασκευή των παραδοσιακών σταυρών από βάγια.

Σταυρό από βάγια φτιάχνουμε παραδοσιακά την Κυριακή των Βαΐων και ένας ιερέας από τα Χανιά δίνει τις οδηγίες μέσω βίντεο.

Ο σταυρός φτιάχνεται παραδοσιακά μετά το τέλος της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων.

Ο πατέρας Παναγιώτης Ανδρουλάκης από τον Ιερό Ναό Σωτήρος στα Τεμένια Σελίνου, στην Κρήτη, δείχνει τις οδηγίες κατασκευής.

