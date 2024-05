Κόσμος

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός μπήκε στη Ράφα (βίντεο)

Από αέρος και εδάφους έχει μπει στη Ράφα ο στρατός του Ισραήλ, παρά τις εκκλήσεις να μην το κάνει.

Λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας οι δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν από αέρος της Ράφα, ενώ ανακοινώθηκε πως έχουν μπει και τανκς στην πόλη όπου έχουν βρει καταφύγιο ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι από τη Γάζα.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως απορρίψει την πρόταση εκεχειρίας που αποδέχθηκε η Χαμάς, ενώ από το πρωί έστελνε μηνύματα στους αποκλεισμένους στη Ράφα να εκκενώσουν προς τα βόρεια, σε περιοχές όπως η ισοπεδωμένη Χαν Γιουνίς, όπου λέγεται πως θα τους παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι πρώτες εικόνες που έρχονται από τη Ράφα αποτυπώνουν χτυπήματα από αέρος.

Oι συγγενείς των ομήρων εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας από την κυβέρνηση του Ισραήλ να προχωρήσει σε συμφωνία εκεχειρίας και επιστροφή τους, ενώ πλήθος κόσμου έχει βγει στους δρόμους της χώρας, ζητώντας τη συμφωνία.

Και οι Παλαιστίνιοι τόσο στη Γάζα, όσο και στη Δυτική Όχθη, πανηγύρισαν στο άκουσμα της ανακοίνωσης της Χαμάς για εκεχειρία.

Η ένοπλη ομάδα του Παλαιστινιακού Τζιχάντ «Αλ Κουντς» εκτόξευσε ρουκέτες στην ισραηλινή πόλη Σντερότο και Νιρ Αμ, ως απάντηση στην εισβολή στη Ράφα, όπως ανακοινώθηκε, ενώ στο Ισραήλ ήχησαν και πάλι οι σειρήνες του πολέμου.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς "να κάνουν το κάτι παραπάνω που απαιτείται προκειμένου να μια συμφωνία να γίνει πραγματικότητα και να σταματήσει ο πόνος που υπάρχει τώρα" στη Γάζα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

"Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί πολύ από τις ενδείξεις ότι μπορεί να επίκειται μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα", ανέφερε σε μία δήλωση ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ. "Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει στα μέρη πως η προστασία των αμάχων είναι υψίστης σημασίας στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο".

