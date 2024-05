Κοινωνία

Καταγγελία - Σέρρες: Πατριός βίαζε ανήλικη για 7 χρόνια!

Σοκ προκαλούν όσα υποστηρίζουν στην καταγγελία τους το έφηβο σήμερα κορίτσι και η μητέρα του, κάνοντας λόγο για "εφιάλτη διαρκείας".

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία, που έεκαναν στην Αστυνομία ένα 14χρονο κορίτσι και η μητέρα του, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, που διαμένουν στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Υποστηρίζουν ότι η 14χρονη έπεφτε θύμα βιασμού τα τελευταία επτά χρόνια από τον πατριό της.

Η 14χρονη με την μητέρα της πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κι εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, το κορίτσι έκανε καταγγελία, ότι έχει πέσει θύμα βιασμού από τον πατριό της.

Με εντολή του εισαγγελέα το κορίτσι θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να εξακριβωθεί, αν υπέστη κακοποίηση και σε ποιο βαθμό, ενώ θα δώσει κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγου.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερρών.

