Φωτιά στην Ηλεία: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, αλλά και πυροσβεστικά αεροπλάνα επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από χθες το βράδυ, στην περιοχή Λιβαδάκι, του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 103 πυροσβέστες με 35 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά μακριά από τις κατοικημένες περιοχές Λιβαδάκι, Πτελέα και Καλλιθέα.

Επίσης, το έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, ενώ στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί και κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, για να ερευνήσει τα αίτια της φωτιάς.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Λιβαδάκι Ηλείας, Αθανάσιος Κόρμπας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι η κατάσταση λίγο μετά τις 8 το πρωί είναι κάπως καλύτερη, καθώς οι άνεμοι έχουν κοπάσει και βοηθάει πολύ η ρίψη νερού από τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με τον κ. Κόρμπα, η φωτιά πιθανότατα ξέσπασε σε αγρό μετά από καύση ξερών κλαδιών.

Φωτογραφίες - βίντεο: ilialive.gr, patrisnews.com

