Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αδερφή του απειλεί την Νότια Κορέα με πυρηνικό ολοκαύτωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, ανώτερο στέλεχος της Κυβέρνησης, απάντησε στον Νοτιοκορεάτη Υπουργό Άμυνας που απείλησε με τη σειρά του την Πιόνγιανγκ.

Η Βόρεια Κορέα δεν θέλει πόλεμο, αλλά εάν η Νότια Κορέα επιλέξει την ένοπλη σύρραξη ή εάν εξαπολύσει προληπτικό πλήγμα τότε οι πυρηνικές δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας θα ενεργοποιηθούν και θα την πλήξουν, διεμήνυσε χθες Τρίτη η ισχυρή αδελφή του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ.

Η κυρία Κιμ, ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, έκρινε πως ήταν «πολύ μεγάλο λάθος» οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Νότιας Κορέας περί πιθανής επίθεσης στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας, ο στρατηγός ε.α. Σα Γουκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Σεούλ έχει διάφορους πυραύλους με βεληνεκές, ακρίβεια και ισχύ που της δίνουν τη δυνατότητα «να πλήξει οποιονδήποτε στόχο στη Βόρεια Κορέα».

Η Πιονγκγιάνγκ έχει πολλαπλασιάσει τις δοκιμές πυραύλων από την αρχή της χρονιάς. Αξιωματούχοι στη Σεούλ και την Ουάσιγκτον φοβούνται ότι ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, τις οποίες είχε αναστείλει το 2017, καθώς παραμένει το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.

Προχθές Κυριακή, η κυρία Κιμ και άλλοι Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι έκαναν δηλώσεις καταδίκης της Νοτιοκορεάτη υπουργού Άμυνας και απείλησαν πως η Πιονγιάνγκ θα καταστρέψει σημαντικούς στόχους στη Νότια Κορέα εάν η Σεούλ προχωρήσει σε «επικίνδυνες στρατιωτικές ενέργειες» όπως προληπτικά πλήγματα.

Στη δεύτερη δήλωσή της χθες η κυρία Κιμ τόνισε ότι η Πιονγιάνγκ δεν θέλει πόλεμο, διότι αυτός θα σήμαινε ότι η χερσόνησος θα καταστρεφόταν κατά μεγάλο μέρος της, και δεν θεωρεί τη Σεούλ τον βασικό της εχθρό.

«Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι εκτός εάν ο νοτιοκορεατικός στρατός προχωρήσει σε επίθεση εναντίον του κράτους μας, δεν θα θεωρηθεί στόχος οποιασδήποτε επίθεσής μας», επέμεινε.

«Όμως αν η Νότια Κορέα, για οποιονδήποτε λόγο –είτε τυφλώνεται από λάθος κρίση είτε όχι– επιλέξει στρατιωτικές ενέργειες όπως τα ‘προληπτικά πλήγματα’ που διαλάλησε (ο υπουργός Άμυνας Σα Γουκ), η κατάσταση θα αλλάξει», πρόσθεσε η κυρία Κιμ. «Σε αυτή την περίπτωση, η Νότια Κορέα θα μετατραπεί σε στόχο».

Αν η Νότια Κορέα εισβάλει ακόμη κι ένα εκατοστό στη Βόρεια Κορέα, πρόσθεσε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με «αδιανόητα φρικτή καταστροφή» καθώς οι πυρηνικές δυνάμεις της Πιονγιάνγκ θα κάνουν το καθήκον τους, πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται απλά για μια απειλή. Αυτή είναι μια λεπτομερειακή εξήγηση της αντίδρασής μας σε περίπτωση οποιαδήποτε αψήφιστης στρατιωτικής ενέργειας από τη Νότια Κορέα», συνέχισε η κυρία Κιμ, τονίζοντας πως η Σεούλ μπορεί να αποφύγει αυτή την μοίρα εγκαταλείποντας τις «ονειροφαντασίες» πως θα εξαπολύσει προληπτική επίθεση εναντίον του κράτους της Βόρειας Κορέας, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι φονικές μάχες με θύματα αμάχους

Premier League: Η αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας σόκαρε την Άρσεναλ

Καιρός: σκόνη, τοπικές βροχές και ζέστη την Τρίτη