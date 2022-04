Κορινθία

Κόρινθος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο είδε τον... Χάρο με τα μάτια της!

Άγιο φάνηκε να είχε μία γυναίκα, όταν είδε το αυτοκίνητό της να τυλίγεται στις φλόγες εν κινήσει!

Πιο συγκεκριμένα, το όχημα Ι.Χ. που οδηγούσε η γυναίκα οδηγός, έπιασε φωτιά ενώ βρισκόταν εν κινήσει, στο 50,9 χλμ της Εθνικής οδού Κορίνθου – Αθηνών.

Η γυναίκα, κατάφερε να εγκαταλείψει άμεσα το όχημα κι έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, μολονότι το αυτοκίνητό της κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: korinthostv.gr

