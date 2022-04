Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με νεαρά άτομα

Λάρισα

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι νεαροί επιβάτες

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο νεαρά άτομα μετά από τροχαίο που έγινε τη νύχτα…

Όλα έγιναν στις 23.30 της Δευτέρας όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος και είχε συνεπιβάτη μια 19χρονη κινούμενο στην επαρχιακή οδό Νίκαιας – Αγίων Αναργύρων, στο ύψος του 2ου χλμ. με κατεύθυνση προς Νίκαια, εξετράπη της πορείας του.

Αμέσως σήμανε κινητοποίηση, καθώς και τα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Πλέον, πρωί Τρίτης, η κοπέλα νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο νεαρός βρίσκεται στη Χειρουργική Κλινική καθώς έχει υποστεί κατάγματα.

