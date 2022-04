Φθιώτιδα

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, το βράδυ του Σαββάτου. Άμεση κινητοποίηση των Αρχών για την παροχή βοήθειας.

Δύο ηλικιωμένες αδελφές 84 και 91 ετών, τα ίχνη των οποίων εξαφανίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (2/4), αναζητούσαν αστυνομία και πυροσβεστική στην περιοχή της Λαμίας.

Είχε δοθεί το στίγμα των κινητών τους τηλεφώνων, κοντά στην Αγριλιά.

Τελικά, τα μεσάνυχτα, άνδρες της Τροχαίας Λαμίας παρατήρησαν ροδιές στο οδόστρωμα στο 11ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας – Δομοκού, πριν από τα δίδυμα πρατήρια.

Εκεί εντόπισαν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο ηλικιωμένες, να έχει φύγει από τον δρόμο και να έχει πέσει στον γκρεμό.

Από την 7η ΕΜΑΚ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή τους.

Οι πυροσβέστες, κατάφεραν να ανασύρουν την 84χρονη οδηγό τραυματισμένη, ενώ δυστυχώς η αδερφή της ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένης γυναίκας και άλλης μίας χωρίς αισθήσεις από ΙΧΕ όχημα και ανάσυρσή τους, έπειτα από εκτροπή του οχήματός τους και πτώσης του σε χαράδρα, στην Ε.Ο. Λαμίας – Καρδίτσης. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 2, 2022

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Συντονιστής Πυροσβεστικής Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας Υποστράτηγος ΠΣ Δημήτρης Καρασαββίδης, καθώς και ο Περιφερειακός Διοικητής Στερεάς Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης και τι είπε στο LamiaReport ο Υποστράτηγος ΠΣ Δημήτρης Καρασαββίδης.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν και πολλές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο Διευθυντής της ΔΑ Φθιώτιδας Δημήτρης Φούρλας.

Πηγή: LamiaReport.gr

