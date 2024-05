Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: πιστόλι και 19 σφαίρες βρέθηκαν σε κελί (εικόνες)

Σε ποιον χώρο των Φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε κρυμμένο το όπλο και η γεμιστήρα με τις σφαίρες.

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην Δ΄ Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, στους κοινόχρηστους χώρους και στο κελί 113 το οποίο είναι κενό και βρίσκεται υπό κατασκευή.

Στο κελί βρήκαν επιμελώς κρυμμένο, εντός χτισμένου τοίχου, ένα πιστόλι και μία γεμιστήρα με 19 φυσίγγια των 9mm.

Η έφοδος έγινε αργά το βράδυ της Ανάστασης, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές για την ύπαρξη του οπλισμού και έτσι η έφοδος έγινε στοχευμένα σε ορισμένα κελιά της ανδρικής πτέρυγας των Φυλακών Κορυδαλλού.

Αστυνομικοί και σωφρονιστικοί υπάλληλοι μπήκαν ταυτόχρονα στα κελιά, κυρίως αλλοδαπών κρατουμένων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει «Μεταμεσονύχτιες ώρες, σήμερα Κυριακή 5 Μαΐου 2024, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν όπλο σε κενό, υπό κατασκευή, κελί του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στο εν λόγω κελί, βρέθηκε πιστόλι και γεμιστήρας -19- φυσιγγίων, επιμελώς κρυμμένα εντός κτισμένου τοίχου.

Το όπλο βρέθηκε με χρήση μεταλλικού ανιχνευτή και κατόπιν διάτρησης του τοίχου, ενώ διαπιστώθηκε ότι ήταν λυμένο σε επιμέρους τμήματα, τα οποία ήταν τυλιγμένα σε -6- αυτοσχέδια δέματα.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κελί είναι κενό από τον Αύγουστο του 2023.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά.»





