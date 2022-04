Αχαΐα

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Νταβλούρος: Είναι περισσότεροι από 3 οι θάνατοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο πρώην Διοικητής Ασφάλειας Πατρών για τους θανάτους των τριών παιδιών στην Πάτρα. Πού επιρρίπτει ευθύνες.

Ο Θανάσης Νταβλούρος, πρώην Διοικητής Ασφάλειας Πατρών, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Τετάρτης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις φήμες περί συγγένειας με τον Μάνο Δασκαλάκη και το διέψευσε κατηγορηματικά ενώ τόνισε πως θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος, για να πράξει τα νόμιμα σχετικά με όσους διασπείρουν τις φήμες αυτές.

«Επειδή από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε ο θάνατος του τελευταίου παιδιού, της Τζωρτζίνας, προκλήθηκα λόγω της ιδιότητάς μου να τοποθετηθώ… είχα μιλήσει από την πρώτη στιγμή, ότι η υπόθεση αυτή, έτσι όπως έχει δημοσιοποιηθεί, πάσχει εξαιτίας ιδιαίτερα της άστοχης ερμηνείας που δόθηκε στους θανάτους των τριών αυτών παιδιών από τους αρμόδιους ιατροδικαστές.», είπε αρχικά.

Όσον αφορά τη φυλάκιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ανέφερε: «Το ζήτημα είναι αλλού. Δε μιλάμε για τρεις θανάτους αλλά για τέσσερις. Το πρώτο παιδί, η Μαλένα, το οποίο αποδόθηκε ιατροδικαστικά η αιτία του θανάτου σε ηπατική ανεπάρκεια και δεν ρώτησε κανείς, ο εκφυλισμός του ήπατος, μπορεί να οφείλεται σε ασφυκτικό θάνατο του παιδιού; Στο δεύτερο παιδί, την Ίριδα, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις ανέφεραν πνευμονικό οίδημα και αγενεσία φλεβόκομβου, ερώτησε κανείς αν μπορεί να δημιουργήσει ασφυκτικό επεισόδιο;»

Και συνεχίζει: «Όπως και να έχει η μάνα – Μήδεια, βγαίνει από το κάδρο του δολοφόνου και πάμε στο τρίτο παιδί, τη Τζωρτζίνα, η οποία πριν τον τελικό της θάνατο είχε έναν προηγηθέντα θάνατο, την πρώτη ανακοπή, για την οποία ουδείς μίλησε και οδήγησε το παιδί στην εγκεφαλική παραλυσία».





Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίνες – “Μέγκι”: Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα (εικόνες)

“The 2Night Show” – Τουτουντζής: Ζητούσα συγνώμη από τον θεό όταν κατάλαβα ότι είμαι γκέι

Πόλεμος στη Ουκρανία: οι τελικές μάχες, η έκκληση Ζελένσκι και η ειρωνεία στον Πούτιν