Κάρυστος: Ανεμόπτερο έπεσε στην θάλασσα

Συναγερμός στην Κάρυστο. Ανεμόπτερο με δύο επιβαίνοντες στην θάλασσα.

Ένα ανεμόπτερο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Μπούρου στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ανεμόπτερο επέβαιναν δυο άτομα με καταγωγή από Τουρκία και λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί το ανεμόπτερο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Μπούρου στην Κάρυστο.

Oι δύο Τούρκοι επιβαίνοντες στο ανεμόπτερο είναι καλά στην υγεία και μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο του λιμεναρχείου Καρύστου στο Γενικό Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν για προληπτικούς λόγους σε εξετάσεις.

