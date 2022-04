Δωδεκανήσα

Ρόδος - Οπιούχες παπαρούνες: Χειροπέδες σε οικογένεια για... καλλιέργεια (εικόνες)

Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικοί.Τι ανέφεραν εξεταζόμενοι οι τρεις συλληφθέντες.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα απολογηθούν ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου τρεις Κινέζοι ηλικίας 36, 56 και 63 ετών, που συνελήφθησαν το μεσημέρι της 20ής Απριλίου 2022 από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για κατοχή και καλλιέργεια οπιούχων παπαρούνων.

Κατασχέθηκαν 5 οπιούχα φυτά καθώς και 52 αποξηραμένα!

Πιο συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού σχηματίστηκε δικογραφία μετά την επιχείρηση της ΟΠΚΕ κατά ενός 63χρονου, της 56χρονης συζύγου του και του 36χρονου γιού τους. Στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ περιήλθαν ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με καλλιέργεια οπιούχων φυτών σε χωράφι πίσω από κατάστημα επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – Κατταβιάς, πλησίον του αεροδρομίου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το κατάστημα και έθεσαν το χωράφι σε διακριτική επιτήρηση. Περί ώραν 09.30 οι αστυνομικοί είδαν το ζευγάρι να εξέρχεται από το πίσω μέρος του καταστήματος και ο άνδρας να επεξεργάζεται τα φυτά. Τον δέσμευσαν και την στιγμή εκείνη εξήλθε από το κατάστημα ο τρίτος που ρωτήθηκε σχετικά από τους αστυνομικούς και τους οδήγησε στο κατάστημα όπου και τους παρέδωσε 47 αποξηραμένους ανθούς, πιθανώς του είδους «μήκων η υπνοφόρος» και 8 αποξηραμένες ρίζες.

Εκριζώθηκαν από το χωράφι 5 οπιούχες παπαρούνες.

Εξεταζόμενοι ανέφεραν ότι καλλιεργούν τα φυτά για ιδίαν χρήση και ότι είναι ευρέως διαδεδομένα στη χώρα τους.

Ο 36χρονος υποστήριξε ότι οι γονείς του καλλιεργούν τις παπαρούνες γιατί ο πατέρας τους έχει αναπνευστικό πρόβλημα και τον βοηθά.

Τόνισε, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η καλλιέργειά τους και ότι ο ίδιος δεν κάνει χρήση τον χυμό σαν τσάι που φτιάχνει η μητέρα του για τον πατέρα του. Ο πατέρας του τόνισε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο του συνέστησε ένας ιατρός στην Κίνα, ενώ τόνισε ότι ήξερε ότι απαγορευόταν η καλλιέργειά του αλλά είναι το μόνο που τον βοηθά στην αναπνοή και στην υγεία του.

Η σύζυγός του κατέθεσε ότι δεν γνώριζε ότι απαγορευόταν η καλλιέργεια των παπαρούνων.



