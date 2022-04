Δωδεκανήσα

O Ροδίτης φοιτητής που... “έσπασε τα κοντέρ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιδόσεις του τον έφεραν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, καταφέρνοντας έτσι να διαβάσει τον όρκο της σχολής



Λαμπρή διάκριση κατάφερε να αποσπάσει επάξια ο Αντώνιος Σαρίκας με καταγωγή από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, καθώς μπόρεσε να αριστεύσει και να ολοκληρώσει νωρίτερα τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (στα 3,5 χρόνια) λόγω των εξαιρετικών του επιδόσεων.

Ο Αντώνης Σαρίκας, ολοκλήρωσε με άριστα τη σχολή Χημικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μάλιστα οι επιδόσεις του τον έφεραν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, καταφέρνοντας έτσι να διαβάσει τον όρκο της σχολής ως εξαιρετικός φοιτητής στις 31 Μαρτίου 2022 που έγινε η σχετική ορκωμοσία.

Ο αριστούχος πλέον πτυχιούχος, έχει ενταχθεί σε διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χημείας με κατεύθυνση «Προηγμένα υλικά – Φυσικοχημεία» υπό την εποπτεία μάλιστα του Προέδρου του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεωργίου Φρουδάκη προβάλλει ως λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση σε όσους νέους επιλέγουν το δύσκολο και απαιτητικό αλλά συνάμα ελπιδοφόρο δρόμο της γνώσης.

Χωρίς καμία εξωσχολική βοήθεια παρά μόνο την αέναη στήριξη του οικογενειακού του περιβάλλοντος και ως μόνο εφόδιό του την άσβεστη αγάπη του για μάθηση και ιδίατερα στην επιστήμη της Χημείας, ο Αντώνης ξεπέρασε τις όποιες δυσκολίες και κατόρθωσε την εισαγωγή του στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2018 ως απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου.

Διακρινόμενος από στοχοπροσήλωση και επιδεικνύοντας εξαιρετικό ζήλο, πέτυχε στο πλαίσιο της φοίτησής του να σημειώσει υψηλές επιδόσεις και να κερδίσει την εκτίμηση των ακαδημαϊκών και την αποδοχή των συμφοιτητών του με τη σεμνότητα και τη διακριτικότητα που τον χαρακτηρίζουν εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και όλοι οι πτυχιούχοι, έτσι και ο Αντώνης Σαρίκας, προχωρά πλέον στη μεθοδική επίτευξη των στόχων του, κάνοντας έτσι περήφανους την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και την τοπική κοινωνία του Αρχαγγέλου και της Ρόδου αντίστοιχα, για τα σημαντικά αυτά επιτεύγματα.?

πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Κατερινόπουλος για Δασκαλάκη: “Το τεστ DNA θα δείξει τα κίνητρα”

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Τρεις συλλήψεις μετά την έρευνα

Επίδομα βενζίνης... βάσει ΑΦΜ - Πώς θα γίνει η καταβολή του