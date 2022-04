Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: επίθεση σκύλων σε άνδρα

Ο άνδρας προσπαθούσε παράλληλα να σώσει το σκυλάκι του που είχε βγάλει βόλτα





Άγρια επίθεση από δύο σκυλιά δέχτηκε ένας άντρας στη Φθιώτιδα, που πλέον βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Πήγε να βγάλει βόλτα το σκυλάκι του και από επίθεση σκυλιών βρέθηκε στο νοσοκομείο, ένας 72χρονος το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής! Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ελάτεια, όπου ο ηλικιωμένος, όπως κάθε μέρα το πρωί, έβγαλε βόλτα το μικρό σκυλί της οικογένειας. 100 περίπου μέτρα από το σπίτι του, δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, επιτέθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και στο σκυλάκι του!

Το ένα από τα δύο σκυλιά προκάλεσε σοβαρότατες πληγές από δαγκωματιές στο σκυλάκι που μεταφέρθηκε σε Κτηνιατρείο στην Αμφίκλεια και δεν είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει, ενώ ο 72χρονος από την επίθεση του άλλου σκύλου έπεσε στο έδαφος, χτυπώντας στο κεφάλι, ενώ έσπασε και το ισχίο του!

Διακομίστηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για το πόδι του!

«Δεν μπορώ να το πιστέψω πως από τη μία στιγμή στην άλλη ο άνδρας μου βρέθηκε στο χειρουργείο», λέει στο η σύζυγος του 72χρονου και προσθέτει: «Τα συγκεκριμένα σκυλιά είναι επικίνδυνα, πρέπει άμεσα να μαζευτούν. Ελπίζω η αστυνομία και ο δήμος να κάνουν αυτό που πρέπει».

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα συγκεκριμένα σκυλιά είναι παρατημένα τον τελευταίο χρόνο από τον ιδιοκτήτη τους, που είναι εκτός Ελάτειας και έχουν γίνει ο φόβος και τρόμος της περιοχής γυρίζοντας έξω από το σπίτι αναζητώντας κι εκείνα τροφή.

πηγή: lamiareport.gr

